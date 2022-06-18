Samanyolu Haber /Gündem / "Benim ne damadım bakan oldu, ne oğlum devlet işlerine karıştı" /18 Haziran 2022 09:36

"Benim ne damadım bakan oldu, ne oğlum devlet işlerine karıştı"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için neden aday olmuyorsunuz?” sorusunu, “Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız.” diyerek cevapladı. Bir başka soru üzerine ise Davutoğlu, “Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı.” dedi.

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Ahmet Davutoğlu, Osmaniye Kadirli ilçesinde Çamlıkahve’de esnafları ziyaret etti. Bir vatandaşın, “Başbakanlık yaptınız neden cumhurbaşkanlığına aday olmuyorsunuz?” sorusunu üzerine Davutoğlu, “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.
 
BAHÇELİ’YE SESLENDİ: BELGEN VARSA AÇIKLA

Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de yüklendi: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları mandacı olmaz. Şimdi Sayın Bahçeli bu devletin sahibi zannediyor kendini. Oturuyor Ankara’da, oradan hükmediyor; Davutoğlu mandacı, hain, terörist, Sayın Akşener şöyle. Ya bir dakika kardeşim. Biz bu devleti temsil etmişiz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum. Elinde bir delil varsa benim mandacı olduğuma, herhangi bir hükümet lehine davrandığıma, gizli bir iş yaptığıma dair belge varsa, iktidarsınız, çıkar belgeni, Yüce Divan’a gönder beni. Millet en ağır cezayı versin. İdam yasası getirilsin, gerekirse beni de asın, bak burada söylüyorum.”

SİYASİ AHLAK YASASI ÇIKARALIM DEDİK, ‘HAYIR’ DEDİLER
“Neden ayrıldınız?’” sorusu üzerine de Ahmet Davutoğlu yanındaki esnafı işaret ederek şöyle konuştu: “İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına ‘hayır’ dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip Bey eğer memleketi düzgün yönetseydi ben 6 yıl oldu ayrılalı, 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhitin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir. Sen onların peşinde git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlere şu şekil milleti şu hale düşürenle devam et sen.”
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