'Benim oğlum bina okur döner döner yine okur'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Gazze, dış politika ve ekonomi vardı.





Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinerek, “Önceki gün Gazze ile ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Böylece soykırım ve yıkımın ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı” dedi.





Gazze ile ilgili atılan sloganlara kayıtsız kalmayan Erdoğan, “Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz.” diyerek bölgeye ziyaret sinyali verdi.





‘İSRAİL SÖZÜNÜ TUTMALI’





Cumhurbaşkanı, İsrail’in imza attığı anlaşmanın arkasında durması gerektiğini vurguladı ve “Bölgedeki saldırgan politikalarına son vermeli” çağrısında bulundu.





Türkiye’nin küresel etkisine değinen Erdoğan, “Türkiye 783 bin kilometrekare ile sınırlanamayacak kadar büyük bir ülkedir. Gücümüz, sözümüzün ağırlığı topraklarımızın çok ötesindedir” ifadelerini kullandı.





EKONOMİDE MÜJDE: REZERVLER 183 MİLYAR DOLAR





Konuşmasında ekonomik gelişmelere de yer veren Erdoğan, “Enflasyonda düşüş sürüyor, ihracat artıyor. Merkez Bankası rezervimiz 183 milyar dolara ulaştı” diyerek ekonomik toparlanmaya dikkat çekti.