Benin’de darbe girişimi engellendi: İçişleri Bakanı açıklama yaptı

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, yaptığı açıklamada, “7 Aralık 2025 Pazar sabahı, küçük bir asker grubu devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla ayaklanma başlattı. Bu durum karşısında, Benin Silahlı Kuvvetleri ve komutanlığı, yeminlerine sadık kalarak cumhuriyete bağlı kaldı” dedi.





Daha önce Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari de Reuters’a, girişimin küçük bir asker grubuyla sınırlı olduğunu ve hükümete bağlı güçlerin düzeni yeniden sağlamak için harekete geçtiğini açıklamıştı.





Batı Afrika kıyısındaki Benin’de sabah saatlerinde silahlı askerlerin devlet televizyonundan hükümeti devirdiklerini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını duyurmasıyla başlayan olaylar, kısa sürede kontrol altına alındı. Askerler geçici bir askeri yönetim kurulacağını ve liderliğin Teğmen Tigri Pascal tarafından üstlenileceğini ilan etmişti. Ancak hükümete yakın kaynaklar, silahlı kuvvetlerin büyük kısmının halen Cumhurbaşkanı Patrice Talon’a bağlı olduğunu vurguladı.





Başkent Cotonou ve ülke genelinde askerî helikopterler görüldü, ana caddelerde barikatlar kuruldu ve kalabalık askerî birlikler konuşlandırıldı. Buna karşın hükümet yetkilileri şehir ve ülkenin “tamamen güvenli” olduğunu açıkladı. ABD’nin Benin Büyükelçiliği de silah sesleri ve doğrulanmamış darbe iddialarını yakından takip ettiklerini duyurdu; özellikle Cumhurbaşkanlığı çevresinden uzak durulması, kalabalıklardan kaçınılması ve düşük profil sergilenmesi tavsiye edildi.





Öte yandan bazı siviller, darbe girişimine destek vermek amacıyla sokaklara çıktı. Görgü tanıklarına göre protestocuların bir kısmı “Halkın Sesi, Benin Ordusu” yazılı pankartlar taşıdı. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Eski adı Dahomey olan ve 1 Ağustos 1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Benin, 1963–1972 yılları arasında altı başarılı ve iki başarısız darbeye sahne olmuştu. Batı Afrika’da askerî yönetim altındaki ülke sayısı arttı. Mali, Nijer, Burkina Faso ve Gine'de darbeciler iktidara gelirken, Benin şimdilik darbeyi bastırmış görünüyor.