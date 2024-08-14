Benzin fiyatına zam geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam gelecek.



Motorin fiyatında ise bu gece bir değişim olmayacak.



Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,46 TL, Ankara'da 44,95 TL, İzmir'de 45,41 TL seviyesine yükselecek.



Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,74 TL, Ankara'da 44,28 TL, İzmir'de 44,81 TL seviyesinde bulunuyor.



Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

