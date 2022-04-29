Samanyolu Haber /Gündem / Benzin fiyatlarına zam geliyor: İşte yeni rakamlar /29 Nisan 2022 23:38

Benzin fiyatlarına zam geliyor: İşte yeni rakamlar

Bezin fiyatlarında 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı olacağı bilgisi aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Osman Nuri Cerit imzası taşıyan habere göre 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.

Artış, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Gece yarısından itibaren zammın uygulanmasıyla birlikte, benzinin ortalama litre fiyatı 20,33 liraya ulaşacak.

29 Nisan Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.


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