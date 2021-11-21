Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin, motorin ve LPG'ye zam /21 Kasım 2021 16:00

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dolardaki yükselişin ardından benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, LPG'ye ise 45 kuruş zam yapıldı.Merkez Bankası'nın faiz kararıyla Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldı.

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LPG'ye ise yarından itibaren geçerli olacak şekilde 45 kuruş zam yapıldığını duyurdu.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Kararın ardından döviz kurları tarihi zirveleri gördü. Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası, benzin, LPG ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam geleceği belirtilmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 52, motorinde 50 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

EPGİS açıklamasında LPG zammına ilişkin ise "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi. 
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