Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş /02 Mart 2021 21:58

Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş

Benzin satışı ocak ayında yüzde 16,33 düşerken, otogazda düşüş yüzde 23,66, motorinde ise yüzde 5,10 oldu.Akaryakıtta devletin vazgeçtiği ÖTV oranları artarken akaryakıt satışları da düşüyor.

SHABER3.COM

 Eşel mobil sistem gereği vazgeçilen ÖTV ve devletçe karşılanan ÖTV miktarları litre başına benzinde 80, motorinde 69, otogazda ise 89 kuruşa ulaştı. 

Buna karşılık benzin ve motorin satışları yılın ilk ayında düşüş gösterdi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, ocak ayında benzin satışları yıllık yüzde 16,33 düşüşle 204 bin 201 metreküp oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,10 düşüşle 1 milyon 933 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 10,78 düşüşle 16 bin 297 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 32,25 düşüşle 292 metreküp, otogaz satışları yüzde 23,66 düşüşle 200 bin 820 ton olarak belirlendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş Sonraki Haber >>

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:21:04