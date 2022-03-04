Benzin ve motorine bir zam daha: 20 lira sınırına dayandılar

Dolar kurundaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da tetikledi. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.







Akaryakıt fiyatları enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken EPGİS tarafından yapılan açıklamada, ''Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 69 kuruş, motorinde 84 kuruş'' zam yapıldığı duyuruldu.





POMPA FİYATINA YANSIYACAK

EPGİS, yeni zammın pompa satış fiyatlarına yansıyacağını belirtti.





TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.





Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.





Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.