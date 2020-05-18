Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine bir zam daha! /18 Mayıs 2020 19:15

Benzin ve motorine bir zam daha!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapıldı.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) duyurusuna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 13, motorinin litre satış fiyatını da 8 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zamların ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,63 liraya, Ankara’da 5,79 liraya, İzmir’de 5,80 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,35 liraya, Ankara’da 5,45 liraya, İzmir’de 5,46 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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