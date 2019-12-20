Benzin ve motorine büyük zam!

21 Aralık gece yarısı veya 24 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında

32 kuruş, benzin fiyatında ise 19 kuruşluk bir zammın yapılması bekleniyor.





Motorine yapılacak olan zammın 26 kuruşu Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) mahsup edileceğinden zam pompaya 6 kuruş olarak yansıtılacak.





Benzin fiyatına da pompaya yansıyacak şekilde 19 kuruşluk bir zam yapılacak.





MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,47 TL





Peki Türkiye piyasalarının 3 büyük ilinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul’da motorinin litresi 6,47 TL’den, benzinin litresi ise 6,86 TL’den satılıyor. Ankara’da ise motorinin litre fiyatı 6,53 TL, benzinin litre fiyatı ise 6.94 TL.





İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 6,55 TL, benzinin litre fiyatı 6,93 TL.





BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 65 DOLARA YÜKSELDİ





Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yükselttiği belirtiliyor.

Brent petrolün varil fiyatı yeniden 65 doların üzerine çıktı. Teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.









