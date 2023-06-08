Benzin ve motorine büyük zam!

Ankara





Motorin litresi 19.89

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Doların 23 TL’yi aşması, zammın en büyük nedenlerinden biri.İktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.Sönmez, dün yaptığı paylaşımda, "Yarın geceden geçerli olacak benzine yaklaşık 2.70 TL, motorine 1.40 TL, LPG ye 0.68 TL zam geliyor dedi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak" dedi."Bu zammın ilk dalgası" diyen Sönmez devamının dövizdeki yükselişe bağlı olduğunu ifade etti.Güncel akarkayıt pompa fiyatlarına göre benzin ve motorin fiyatları şu şekildeMotorin litresi 19.38Benzinin litresi 21.29Motorin litresi 19.77Benzinin litresi 21.65Benzinin litresi 21.68