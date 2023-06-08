Benzin ve motorine büyük zam!

İktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.
Sönmez, dün yaptığı paylaşımda, "Yarın geceden geçerli olacak benzine yaklaşık 2.70 TL, motorine 1.40 TL, LPG ye 0.68 TL zam geliyor dedi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak" dedi.
"Bu zammın ilk dalgası" diyen Sönmez devamının dövizdeki yükselişe bağlı olduğunu ifade etti.
Güncel akarkayıt pompa fiyatlarına göre benzin ve motorin fiyatları şu şekilde
İstanbul
Motorin litresi 19.38
Benzinin litresi 21.29
Ankara
Motorin litresi 19.77
Benzinin litresi 21.65
İzmir
Motorin litresi 19.89Benzinin litresi 21.68