Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine büyük zam! /08 Haziran 2023 08:44

Benzin ve motorine büyük zam!

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Rekor fiyatlara ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları bir kez daha yükseliyor. Bu geceden itibaren benzine 2.70, motorine 1.40 zam geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Doların 23 TL’yi aşması, zammın en büyük nedenlerinden biri.

İktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Sönmez, dün yaptığı paylaşımda, "Yarın geceden geçerli olacak benzine yaklaşık 2.70 TL, motorine 1.40 TL, LPG ye 0.68 TL zam geliyor dedi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak" dedi.

"Bu zammın ilk dalgası" diyen Sönmez devamının dövizdeki yükselişe bağlı olduğunu ifade etti.

Güncel akarkayıt pompa fiyatlarına göre benzin ve motorin fiyatları şu şekilde

İstanbul

Motorin litresi 19.38
Benzinin litresi 21.29


Ankara

Motorin litresi 19.77
Benzinin litresi 21.65

İzmir

Motorin litresi 19.89
Benzinin litresi 21.68
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