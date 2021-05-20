Benzin ve motorine dev ÖTV zammı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranı artırıldı. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.







EPDK, bir süre önce dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyatları üzerindeki spekülasyonunu önlemek adına tavan fiyat uygulaması başlatmış. Uygulama 17 Mayıs'ta sona ermişti. Tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle ÖTV fiyatları yeniden düzenlendi.





Düzenlemeye göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı yüzde 54 artışla 0.86 TL'den 1 lira 33 kuruşa çıkarıldı.





98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi de yüzde 54 artışla litre başına 1.02 TL'den 1 lira 58 kuruşa yükseltildi.





Motorindeki ÖTV'deki artışı yüzde 78'i aşarken 78 kuruş olan ÖTV litrede 1 lira 29 kuruşa, sıvılaştırılmış petrol gazı olan LPG'den alınan ÖTV ise yüzde 188 artışla 28 kuruştan 81 kuruşa yükseltildi.





Düzenleme sonrası EPGİS'in açıklamasına göre benzinde 55, motorinde 67 LPG de 35 kuruş/litre pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam yapıldı.





Tavan fiyat uygulaması döneminde devletin benzinin litresinde 1.66 TL, motorinin litresinde ise 1.33 TL ÖTV alacağı oluşmuştu.