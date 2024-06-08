Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine dev zam yolda /08 Haziran 2024 10:58

Benzin ve motorine dev zam yolda

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte özel tüketim vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanacak. Bu durum akaryakıt, alkollü içki ve sigara fiyatlarının da otomatik olarak bu oranda artması anlamına geliyor.

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31 Mart sonrasında dolar kurunda yaşanan yatay seyir, akaryakıt gibi ürünlerde geçici süreyle fiyat sabitlemesine neden olurken, bu durum 3 Temmuz itibarıyla sona erecek.

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık bölümündeki TÜFE oranları kesinlik kazanacak. Bu verilerin ardından günlük hayatta kullandığımız birçok ürün ve hizmet için ödediğimiz özel tüketim vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI, ALKOLLÜ İÇECEKLER VE SİGARA FİYATLARI OTOMATİK ARTACAK

ÖTV'de yapılan değişiklik sonrası başlangıçta akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara fiyatlarında fahiş oranda zamlar görülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir istisna yapmaması halinde, Temmuz ayı itibarıyla bu ürünlerin bedelinde en az yüzde 17,87 oranında zam yapılacağı kesinleşirken, zam oranının yüzde 20'yi bulması muhtemel gözüküyor.

YAKLAŞIK 3 LİRA ZAM YAPILACAK

Mevcut fiyat tarifesi üzerinden yüzde 20'lik bir ÖTV zammının gelmesi halinde mevcut benzin ve dizel akaryakıt fiyatları yaklaşık 3 lira artış gösterecek.

Ayrıca sigara fiyatları için de geçerli olacak bu artışla birlikte, en ucuz sigaranın 66 lirayı bulması beklenirken, birçok sigara markasında ise fiyat artışları 15 lirayı geçecek.
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