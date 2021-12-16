Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine gece yarısı yine zam var /16 Aralık 2021 14:38

Benzin ve motorine gece yarısı yine zam var

Doların 15 TL'yi aşması ve petrolün varil fiyatının tırmanışa geçmesi akaryakıt mamûllerinde zam kasırgasına dönüştü. Gece yarısı yine zam var.

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Türk Lirası başta Amerikan Doları ve euro karşısında mum gibi erirken, iğneden ipliğe zam yağmuru devam ediyor. 17 Aralık Cuma saat 00.01’den geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 10,33 TL’den 10,83 TL’ye yükselecek.

Kronos’un edindiği bilgiye göre, motorine de zam geliyor. 18 aralık 2021 Cumartesi saat 00.01’den geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam gelecek. Zammın akabinde İstanbul’un Avrupa yakasında 10,31 TL’den satılan motorinin litresi 11,10 TL’ye çıkacak.

Ana dağıtım firmaları zamlı tarifeyi e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile akaryakıt bayilerine gönderdi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında dolar ve euro'daki yükseliş devam ediyor. 
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