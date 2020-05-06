Benzin ve motorine rekor zam

Petroldeki ucuzluk Türkiye'ye uğramadı. 7 Mayıs Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılacak.





Zamlı tarife sonrası İstanbul'da benzinin litresi 5,47 TL'ye, motorinin litresi 5,35 TL'ye yükselecek.





6 Mayıs Çarşamba 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılmıştı.





5 Mayıs'ta da benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam gelmişti. Petrol fiyatının son 20 yılın en düşük seviyesine indiği bir dönemde bile akaryakıt mamüllerine zam yapılıyor.





30 Nisan'da benzine 16 kuruş zam gelmişti.