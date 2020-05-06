Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine rekor zam /06 Mayıs 2020 11:16

Benzin ve motorine rekor zam

Petrol fiyatı son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediği bir dönemde akaryakıta her gün zam geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren 27 kuruş zam yapılacak.

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Petroldeki ucuzluk Türkiye'ye uğramadı. 7 Mayıs Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılacak. 

Zamlı tarife sonrası İstanbul'da benzinin litresi 5,47 TL'ye, motorinin litresi 5,35 TL'ye yükselecek.  

6 Mayıs Çarşamba 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılmıştı.

5 Mayıs'ta da benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam gelmişti. Petrol fiyatının son 20 yılın en düşük seviyesine indiği bir dönemde bile akaryakıt mamüllerine zam yapılıyor. 

30 Nisan'da benzine 16 kuruş zam gelmişti.
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