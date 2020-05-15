Benzin ve motorine yeni zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan verilen bilgiye göre, Ankara’da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir’de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.





Ankara’da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir’de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.



