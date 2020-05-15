Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine yeni zam /15 Mayıs 2020 21:21

Benzin ve motorine yeni zam

Benzine 9 kuruş, motorine 11 kuruş zam geldi. İstanbul'da benzinin litresi 5.49 lirayı buldu.Dolar/TL kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hemen hemen her gün değişiklik olmaya devam ediyor.

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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan verilen bilgiye göre, Ankara’da ortalama 5,54 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,40 liradan 5,49 liraya, İzmir’de 5,58 liradan 5,67 liraya yükselecek.

Ankara’da ortalama 5,24 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5,16 liradan 5,27 liraya, İzmir’de 5,27 liradan 5,38 liraya çıkacak.

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