Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine yeni zam kararı /05 Eylül 2022 19:12

Benzin ve motorine yeni zam kararı

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla birlikte Türkiye'de de hemen hemen her gün benzin ve motorin fiyatlarında değişim yaşanmaya devam ediyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorine zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam yapıldı.

Geçtiğimiz hafta ham petrol haftalık yüzde 6,7 düşüşle 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise yüzde 6,4 değer kaybederek 95 doların altına indi. Petroldeki gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu.

Yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Cuma günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.
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