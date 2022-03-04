Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin ve motorine yeni zam! Litresi 20 liraya dayandı /04 Mart 2022 08:03

Benzin ve motorine yeni zam! Litresi 20 liraya dayandı

EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre; benzine 53 kuruş, motorine ise 1,33 TL yeni zam geldi. Böylece benzinin litresi 18 TL’yi, motorinin litresi ise 19 TL’yi görecek

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Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre; benzine 53 kuruş, motorine ise 1,33 TL zam yapıldı. Yapılan bu zamlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

Son zamlarla birlikte benzinin litresi 18 TL’yi, motorinin litresi ise 19 TL’yi görecek.

EPGİS’ten yapılan açıklamada:

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”


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