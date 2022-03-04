Benzin ve motorine yeni zam! Litresi 20 liraya dayandı

“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”









Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.Dün gece de benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre; benzine 53 kuruş, motorine ise 1,33 TL zam yapıldı. Yapılan bu zamlar bu geceden itibaren geçerli olacak.Son zamlarla birlikte benzinin litresi 18 TL’yi, motorinin litresi ise 19 TL’yi görecek.