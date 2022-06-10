Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve otogaza da büyük zam /10 Haziran 2022 09:34

Benzin ve otogaza da büyük zam

Bu gece benzin ve otogaza zam büyük zam geliyor. İki gün önce motorine de büyük zam gelmişti.

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Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasını beraberinde getirmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 18 kuruş, otogaz 55 kuruş zamlanacak.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,41 TL’ye, Ankara’da 28,52 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL’ye yükselecek.

İki gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.
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