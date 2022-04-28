Benzin yeni zamla 20 TL'yi geçecek

Akaryakıt fiyatları bir yıl içinde yüzde 185 arttı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre petrol fiyatlarının 106 doları aşmasının ardından 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş daha zam gelecek. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala araç sahiplerine kötü haber geldi. 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam geleceği öğrenildi. Geçen sen 4 mayısta litre fiyatı 7,07 TL'deb satılıyordu. Bayram üstü gelecek zamla birlikte bir yılda benzine gelen zam yüzde 185'i aşmış olacak.







Cumhuriyet'in haberine göre akaryakıt fiyatları bir yıl içinde dört kat artış gösterdi. Bu durum başta buğday olmak üzere pek çok gıda maddesinde artışlara neden oluyor. Son olarak ekmeğe gelen zammın ardından yeniden bir zam da benzin fiyatlarına geliyor.





BENZİN BAZI İLLERDE 20 LİRAYI GEÇEBİLİR

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL'den 19,85 TL'ye çıkacak. Ankara'da 19.11 TL'den 19.96 TL'ye, İzmir'de ise 19.10 TL'den 19.95 TL'ye yükselecek. Ağrı'da benzinin litresi 19,35 TL'den satılıyor. Gelecek 85-90 kuruş zamla birlikte 20,20 TL'ye kadar çıkacak. Trabzon'da ise litresi 19,22 TL'ye satılan benzin 20,07 TL'ye ulaşacak.