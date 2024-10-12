Benzin zammı pompaya yansıdı: 3 günde 3 ayrı tabela

Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir zam geçişi olmuştu. Dün gece motorin fiyatlarında değişim olmadı.





Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.





Akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar gelirken vatandaşlar tabelaların değişim hızına yetişemiyor.Son olarak dün gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 95 kuruşluk zam yapıldı.95 kuruşluk zamdan bir gün önce de benzine 64 kuruş zam gelmişti.Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,62 TL, Ankara'da 44,99 TL, İzmir'de 45,45 TL seviyesine yükseldi.Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,49 TL, Ankara'da 43,96 TL, İzmir'de 44,49 TL seviyesinde bulunuyor.Benzin fiyatlarına art arda gelen zamlarla akaryakıt istasyonalrında 3 günde 3 ayrı tabela oluştu.İstanbul'da akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda 10 Ekim Perşembe günü benzin fiyatları ortalama 42,92 TL'yi gösterirken, 11 Ekim Cuma günü fiyatlar 43,67 lirayı, 12 Cumartesi (bugün) ise 44,62 lirayı gösteriyor.Böylece benzin fiyatlarına 3 günde 1 lira 70 kuruş zam gelmiş oldu.