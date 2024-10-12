Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzin zammı pompaya yansıdı: 3 günde 3 ayrı tabela /12 Ekim 2024 13:50

Benzin zammı pompaya yansıdı: 3 günde 3 ayrı tabela

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Benzine dün gece yarısından itibaren bir zam daha gelmesiyle vatandaşlar tabelaların değişim hızına yetişemedi. Benzin fiyatları 3 günde 3 kez değişti.

SHABER3.COM

Akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar gelirken vatandaşlar tabelaların değişim hızına yetişemiyor.

Son olarak dün gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 95 kuruşluk zam yapıldı.

95 kuruşluk zamdan bir gün önce de benzine 64 kuruş zam gelmişti.

Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir  zam geçişi olmuştu. Dün gece motorin fiyatlarında değişim olmadı.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,62 TL, Ankara'da 44,99 TL, İzmir'de 45,45 TL seviyesine yükseldi.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,49 TL, Ankara'da 43,96 TL, İzmir'de 44,49 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

BENZİNE 3 GÜNE 3 AYRI TABELA

Benzin fiyatlarına art arda gelen zamlarla akaryakıt istasyonalrında 3 günde 3 ayrı tabela oluştu.

İstanbul'da akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda 10 Ekim Perşembe günü benzin fiyatları ortalama 42,92 TL'yi gösterirken, 11 Ekim Cuma günü fiyatlar 43,67 lirayı, 12 Cumartesi (bugün) ise 44,62 lirayı gösteriyor.

Böylece benzin fiyatlarına 3 günde 1 lira 70 kuruş zam gelmiş oldu.
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