Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzinde 5 kuruş indirim yapıldı /20 Nisan 2020 20:25

Benzinde 5 kuruş indirim yapıldı

Benzin fiyatında 5 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar 21 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara’da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir’de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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