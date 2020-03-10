Benzinde 60 kuruşluk indirim

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatının yüzde 30’dan fazla düşmesinin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 11 Mart 2020’den itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı.







EPGİS açıklamasında, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 60 kuruş, motorin fiyatlarında 56 kuruş indirime gidildiği belirtildi.

Söz konusu indirim ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Brüksel’den dönerken duyurulmuştu.





