Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine 14 kuruşluk zam yolda /28 Kasım 2019 20:13

Benzine 14 kuruşluk zam yolda

Son bir haftada uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler nedeniyle benzine 14 kuruş zam geliyor.Yeni fiyatın hafta içinde açıklanması ve uygulanması bekleniyor.

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Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, son bir haftada uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler "soluklanma" döneminin sonunu getirdi. Benzinin tonu, 604 dolardan 622 dolara kadar çıktı. Bu artış nedeniyle benzinin litresinde 14 kuruşluk zam göründü. Zam göründü ancak zamanlaması belli değil. Akaryakıt zamları, bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor.

 Ancak uygulamanın dışına çıkılarak, bu gece artışın yapılmasına karar verilmesi durumunda yeni fiyatlar akşam saatlerinde belli olacak.Birkaç ay öncesinde benzin fiyatları konusunda görece 'sakin' bir döneme girilmiş, en son 27 Eylül'de 25 kuruş indirim yapılmıştı. 2 aydan uzun bir süredir benzin fiyatlarında ne zam, ne de indirim oldu.
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