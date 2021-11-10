Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine 32 kuruşluk indirim /10 Kasım 2021 20:04

Benzine 32 kuruşluk indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine bu geceden itibaren geçerli olacak 32 kuruşluk indirim geleceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Son günlerde Türk Lirası’nda yaşanan ani değer kaybı ve dünya çapında artan petrol fiyatları, ülkemizde yakıta peşi sıra zam gelmesine neden olmuştu. Benzinin litre fiyatı, aniden gelen zamların ardından bugün 8,43 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz dakikalardaysa Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından bir nebze sevindiren bir açıklama yapıldı.

EPGİS, paylaştığı açıklamada bu geceden itibaren (11 Kasım) geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Benzine gelen son indirim haberiyle birlikte üç büyükşehirde litre fiyatları ortalama olarak yarından itibaren şu şekilde olacak:

İstanbul: 8,43 TL -> 8,11 TL
İzmir: 8,49 TL -> 8,17 TL
Ankara: 8,49 TL -> 8,17 TL
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