Benzine 7 TL zam gelecek iddiası

9 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olan zamma göre benzinin litre fiyatı 10,32 TL’den işlem görüyor. Yani toplamda bir ayda 2,23 TL zam gelmiş durumda.
BENZİNİN LİTRE FİYATINA 7 LİRA ZAM İDDİASI
Akaryakıt piyasasındaki kaynaklara göre benzine yapılması gereken daha 4,20 TL'lik bir zam daha söz konusu. ilan365.net'te yer alan habere göre, Dolarda yaşanan rekor sonrası yükselişler de hesaba katıldığında bu kuruş zamların devam edeceği düşünülüyor. Dolayısıyla benzinin litresine iki ay içerisinde yaklaşık 6 ila 7 TL arasında bir zam daha geleceği iddia edildi.