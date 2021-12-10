Benzine 7 TL zam gelecek iddiası

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 7 LİRA ZAM İDDİASI







Milli gazeteningöre, Ekonomik kriz, enflasyon ve dolar kurundaki rekor sonrası akaryakıt fiyatları sürekli zamlanıyor. Hemen hemen her gün akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimi yaşanıyor. Son gelen zamların kuruşla gelmesi hesap yapmayı dahi zorlaştırdı. Bazı günler ise zammın hemen ardından akaryakıta indirimler de geldi. Ancak en son dün akşam saatlerinde akaryakıt fiyatları yine zıpladı.9 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olan zamma göre benzinin litre fiyatı 10,32 TL’den işlem görüyor. Yani toplamda bir ayda 2,23 TL zam gelmiş durumda.Akaryakıt piyasasındaki kaynaklara göre benzine yapılması gereken daha 4,20 TL'lik bir zam daha söz konusu. ilan365.net'te yer alan habere göre, Dolarda yaşanan rekor sonrası yükselişler de hesaba katıldığında bu kuruş zamların devam edeceği düşünülüyor. Dolayısıyla benzinin litresine iki ay içerisinde yaklaşık 6 ila 7 TL arasında bir zam daha geleceği iddia edildi.