Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine 7 TL zam gelecek iddiası /10 Aralık 2021 12:22

Benzine 7 TL zam gelecek iddiası

Dolar kurundaki önlenemeyen yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Son olarak benzine 7 TL zam geleceği iddiası gündemi sarstı.

SHABER3.COM

Milli gazetenin haberine göre, Ekonomik kriz, enflasyon ve dolar kurundaki rekor sonrası  akaryakıt fiyatları sürekli zamlanıyor. Hemen hemen her gün akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimi yaşanıyor. Son gelen zamların kuruşla gelmesi hesap yapmayı dahi zorlaştırdı. Bazı günler ise zammın hemen ardından akaryakıta indirimler de geldi. Ancak en son dün akşam saatlerinde akaryakıt fiyatları yine zıpladı.

9 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olan zamma göre benzinin litre fiyatı 10,32 TL’den işlem görüyor.  Yani toplamda bir ayda 2,23 TL zam gelmiş durumda.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 7 LİRA ZAM İDDİASI

Akaryakıt piyasasındaki kaynaklara göre benzine yapılması gereken daha 4,20 TL'lik bir zam daha söz konusu. ilan365.net'te yer alan habere göre, Dolarda yaşanan rekor sonrası yükselişler de hesaba katıldığında bu kuruş zamların devam edeceği düşünülüyor. Dolayısıyla benzinin litresine iki ay içerisinde yaklaşık 6 ila 7 TL arasında bir zam daha geleceği iddia edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzine 7 TL zam gelecek iddiası Sonraki Haber >>

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:14