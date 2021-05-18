Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine bazı firmalardan 10 kuruş zam /18 Mayıs 2021 19:42

Benzine bazı firmalardan 10 kuruş zam

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesinin ardından bazı büyük firmalar motorin ve benzine 10 kuruş zam kararı aldı. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona ermesinin ardından bazı şirketler zam kararı aldı. Sektör kaynakları, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin motorin ve benzine pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 9-10 kuruş civarında zam yaptığını belirtti.

Zam kararının, yarından itibaren geçerli olacağı aktarıldı.Zam kararı alanların sektörün önde gelen 2-3 firması olduğu, diğer şirketlerin henüz karar vermediği kaydedildi.

Rafineri çıkış fiyatlarında ise bir değişim olmayacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI DÜN GECE SONA ERMİŞTİ

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) aldığı kararla 18 Mart’ta tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanan akaryakıtta tavan fiyat uygulaması dün gece itibarıyla sona ermişti.

İki aylığına getirilen uygulama döneminde, il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı EPDK tarafından belirlenmişti. Uygulamanın başlamasıyla akaryakıtta litre başına ortalamada 17-20 kuruşluk fiyat düşüşleri görülmüştü. Bazı illerde indirimler 40 kuruşa kadar ulaşmıştı.
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