Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine bir zam daha /26 Ekim 2021 20:15

Benzine bir zam daha

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litresine 28 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış bu geceden (27 Ekim) itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatına yansıyacak.

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EPGİS dün benzinin litre fiyatına 44 kuruşluk zam yapıldığını duyurmuştu. Benzine 15 Ekim'de de 37 kuruş zam gelmiş, söz konusu zammın 23 kuruşunun eşel mobil sisteminden karşılanmasıyla pompaya14 kuruşu yansımıştı.

Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liraya, İzmir'de 8,75 liraya, Ankara'da 8,74 liraya yükseldi.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Diğer yandan 2022 Cumhurbaşkanlığı Programı'nda akaryakıtta eşel mobil sisteminin 2022'de devam edeceği açıklandı. 2021 yılında ÖTV gelirinin toplam vergi geliri içindeki payının yüzde 20’nin altına ineceği kaydedildi.
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