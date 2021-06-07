Benzine bir zam daha yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş yine zam geliyor. Bu zamla birlikte ÖTV değişikliği ardından toplam 43 kuruş zam gelmiş olacak. Fiyat artışı eşel mobil sistem gereği Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacağı için fiyat artışı pompa fiyatlarına yansımayacak.







Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) fiyat artışı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Kurumdan yapılan açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 08/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 25 krş/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.