Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine bu gece zam geliyor /24 Haziran 2021 19:27

Benzine bu gece zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından, benzine zam geleceğini açıkladı.Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 24 kuruş zam gelecek. Gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Bugün de motorine 22 kuruş zam uygulanmaya başlamış yine fiyat artışı ÖTV’den karşılandığı için pompaya yansımamıştı.Açıklamada şunlar yazıldı;

"Petrol Piyasası Kanunu gereğince, 1 Ocak 2005 tarihinde sektörde serbest fiyatlandırma sistemine geçildi. Bu uygulama ile birlikte sektördeki akaryakıt distribütörleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirleme hakkına sahip oldu. Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan farklı etkenler var. Bunların başında brent petrol fiyatlarına göre artan ya da düşen akaryakıt fiyatları yer alıyor. İşlenmiş olarak satılan benzin ve motorinin ton fiyatı dolar üzerinde hesaplanıyor. Yakıt ilk olarak rafineriye ulaştığında burada rafineri fiyatına hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından rafineriden ürünü alan şirketin depo fiyatı oluşuyor. Depo fiyatı distribütör marka tarafından kendi kar marjı ve servis ücreti eklenerek ortaya çıkıyor.

Pompa fiyatı ise bu aşamaların ardından belirleniyor. Depo satış fiyatına bayi maliyetleri, nakliye ücreti ekleniyor. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesinin nedeni ürünün dağıtım maliyeti nedeniyle ortaya çıkıyor."
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