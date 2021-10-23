Benzine bu sefer 44 kuruş zam geldi

“Brent tipi” petrolün varil fiyatı 85 dolara yükselirken, doların 9,66 TL ile tarihteki en yüksek seviyeye çıkması akaryakıtta zam bombardımanına yol açtı. Geçen hafta iki gün arayla motorine toplam 64 kuruş zam gelirken, motorin 8,16 TL ile benzin fiyatını geride bırakmıştı.







BENZİNLİKLER ÖNÜNDE KUYRUKLAR





Ancak motorinin zam şampiyonluğu unvanı kısa sürdü. 25 Ekim Pazartesi saat 00.01’den itibaren benzinin litre fiyatı da 44 kuruş artacak. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında asgari 7,92 TL’den 8,36 TL’ye çıkacak. Zamsız benzin almak için araç sahiplerinin yine benzin istasyonlarında kuyruklara girmesi bekleniyor.





BENZİN VE MOTORİN 10 TL’Yİ GEÇEBİLİR





LPG fiyatı da 2 Ekim’de 71 kuruşluk zammın akabinde 6,10 TL’ye yükselmişti. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi sebebiyle sıfırlanmıştı. Sektör temsilcileri ÖTV’nin ilave edilmesi hâlinde benzin ve motorin fiyatlarının 10 TL’yi geçebileceğini belirtiyor.