Samanyolu Haber /Gündem / Benzine büyük zam yolda /11 Kasım 2020 10:20

Benzine büyük zam yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

ABD başkanlık seçimlerini Biden’ın kazanması ardından koronavirüse karşı bulunduğu açıklanan aşı haberinin ardından yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıyacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.82 TL’den satılıyor.
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