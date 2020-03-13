Benzine 'kolonya' ayarı: Benzine etanol karıştırılması askıya alındı

Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.





Mustafa Varank açıklamasında “Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.” şeklinde konuştu.

ETANOL NEDİR ?







Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Benzinde kullanılmanın yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde de kullanılır