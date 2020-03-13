Samanyolu Haber /Gündem / Benzine 'kolonya' ayarı: Benzine etanol karıştırılması askıya alındı /13 Mart 2020 10:18

Benzine 'kolonya' ayarı: Benzine etanol karıştırılması askıya alındı

Mustafa Varank, koronavirüs tedbiri ile ilgili açıklama yaptı. Benzine katılan etanol askıya alındı.

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Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Mustafa Varank açıklamasında “Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.” şeklinde konuştu.
ETANOL NEDİR ?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Benzinde kullanılmanın yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde de kullanılır 
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