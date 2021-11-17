Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine gece yarısı tarihi zam beklentisi /17 Kasım 2021 20:15

Benzine gece yarısı tarihi zam beklentisi

Dolar kurunda yaşanan sert yükselişin ardından benzinde Cuma gününden geçerli olmak üzere büyük bir zam beklentisi olduğu açıklandı.

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Bloomberg HT'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 48 ile 52 kuruş arası zam bekleniyor.

Sektör kaynakları motorinde ve LPG'de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.

Kaynaklar yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı sonrasında dolar/TL kurunun 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam beklentisinin erteleneceğini belirtti.
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