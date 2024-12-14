Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelalar değişti

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmayacak.
Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre