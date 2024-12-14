Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelalar değişti /14 Aralık 2024 00:47

Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelalar değişti

Benzinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak.

SHABER3.COM

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise bir değişim olmayacak.

Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30  TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre
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