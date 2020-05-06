Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine iki günde ikinci zam yapıldı /06 Mayıs 2020 19:46

Benzine iki günde ikinci zam yapıldı

Benzine 20, motorine 27 kuruş zam geldi. Benzine bir haftada toplam 48 kuruş zam yapıldı.Benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litrede 20, motorine ise 27 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini açıkladı. 

Benzinde litre başına 20 kuruş, motorinde ise 27 kuruş zam uygulanacak. Benzin fiyatlarına bir haftada toplam 48 kuruş zam yapılmış olacak. 

Son zamla birlikte bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,56 TL, Ankara’da 5,66 TL ve İzmir’de 5,68 TL’ye yükselecek. Motorin ise İstanbul’da 5,30, Ankara’da 5,35, İzmir’de ise 5,38 TL’den satılacak.

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