Benzine indirim geliyor, tarih belli oldu

ABD istihdam verileri ve FED’in faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlanmalar petrol piyasalarına yön vermeye devam ediyor.



Petrol fiyatları Hamas’ın siyasi liderinin Tahran’da öldürülmesiyle ise 80 dolara kadar çıktı. Orta Doğu’da beklendiği gibi bir hareketlenmenin olmaması ve talep endişelerinin artması petrol fiyatlarını düşürdü.



BENZİNE İNDİRİM



NTV'nin haberine göre, Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.



Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:



İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları



Benzin fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL



Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 45.76 TL

Motorin litre fiyatı: 44.24 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL



İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

