Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine yüzde 50 zam! /15 Kasım 2019 15:31

Benzine yüzde 50 zam!

Amerika Birleşik Devletleri'nin mali müeyyideleri sebebiyle ekonomik krize giren İran'da benzinin litre fiyatına yüzde 50 zam yapıldı.

SHABER3.COM

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi.

İran'da devlet tarafından sübvanse (para yardımı yapmak, desteklemek) edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. 

Taşıt başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümen (1,5 TL) olacak. 

TAŞIT BAŞINA 60 LİTRE BENZİNİ DEVLET SÜBVANSE EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını söyledi. 

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.
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