Benzine zam geliyor: Litresi 21 lirayı geçecek

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Litresi ortalama 20,60 liradan satılan benzinin fiyatı yeni zamla 21 lirayı geçecek.
Akaryakıt fiyatlarına zam devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle benzine zam geliyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzinin fiyatı 20.61 TL, motorin (mazot) litre fiyatı 27.12 TL. İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 20.60 TL, motorin litre fiyatı 27.10 TL. Ankara’da benzin litre fiyatı 20.73 TL, motorin litre fiyatı 27.21 TL. İzmir’de benzin litre fiyatı 20.71 TL, motorin litre fiyatı 27.23 TL.