Benzinin ardından motorine de dev zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Ocak 2023)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



NTV'deki habere göre, motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.



Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.