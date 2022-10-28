Benzinli ve dizel araçlar 2035’ten itibaren yasaklanacak

Boldmedya'nın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2035 yılından itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde uzlaştı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında anlaşılan düzenleme elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.
AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri ile düzenlemeyi hazırlayan Avrupa Komisyonu, dün otomobil üreticilerinin karbondioksit (CO2) emisyonlarını 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltması gerektiği konusunda anlaştılar. Böylece AB’de fosil yakıtla çalışan yeni araçların satışı da imkansız hale getirilmiş olacak. Anlaşma aynı zamanda 2030 yılından itibaren satılacak yeni otomobiller için karbondioksit emisyonlarının 2021 yılı seviyesine göre yüzde 50 oranında azaltılmasını da içeriyor.
Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonu’na başkanlık eden Fransız milletvekili Pascal Canfin, anlaşma ile AB’nin “iklim konusunda tarihi bir karar” aldığını belirterek, “Böylece 2035 yılına kadar yüzde yüz emisyonsuz araçlar hedefi kesin olarak teyit edilmiş oldu” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı, “2030 iklim hedefimize ulaşmada belirleyici bir mihenk taşı” olarak nitelendirdi.
Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, anlaşmanın, dönüşümün başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan önkoşulları tam sağlamadan “iddialı hedefler” belirlediğini söyledi. VDA Başkanı, özellikle elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesi konusunda gerekli adımların atılmadığını ifade etti. Avrupa otomobil üreticileri Birliği (ACEA) Başkanı Oliver Zipse anlaşmayı, “son derece geniş kapsamlı” olarak nitelendirdi. Greenpeace Ulaştırma Uzmanı Tobias Austrup ise, “Bu kararla içten yanmalı motor modelleri sona erecek ancak bitiş tarihi çok geç” dedi.