Benzinli ve dizel araçlarda indirim beklentisi





Dudenhöffer, Avrupa'yı "kaybedenler yolunda" gördüğünü ifade ediyor. Almanya için yeni otomobil satışlarında hafif bir büyüme öngörülüyor, ancak Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve savaş nedeniyle özel bir durumda olan Rusya'da 2023 yılında satış rakamlarında daralma beklediğini kaydediyor.





Almanya'da da trafiğe kaydedilen elektrikli otomobillerin sayısı son zamanlarda önemli ölçüde arttı. Bunun nedeni, Haziran 2020'den bu yana, liste fiyatı 40 bin euronun altında olan yeni tescil edilmiş, tamamen elektrikli araçların federal hükümetten 6000 euro ve otomobil üreticisinden 3000 euro olmak üzere toplam 9000 euro sübvansiyon almaları. Kısmi elektrikli plug-in hibrit otomobillerin alıcıları ise 6 bin 750 euroya kadar teşvik alabildiler.

Alman otomobil üreticileri için 2023 yılı pek parlak görünmüyor. Merkezi Duisburg'da bulunan CAR-Center Otomotiv Araştırmaları Merkezi'nin Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, Avrupa'daki otomotiv sektörü için "" çiziyor.Otomobil üreticilerinin sipariş listeleri aslında gçen yıl doluydu. Ancak Dudenhöffer'e göre araç siparişlerinde kaydedilen bu yoğunluk, tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yarı iletkenler ile diğer önemli parçaların temin edilememesinden kaynaklıydı.Ayrıca korona salgınının yol açtığı kapanmalarla birlikte istisnai bir durum da ortaya çıkmıştı. Üreticiler planlanandan daha az araç üretti, böylece yeni araç arzı genel olarak daraldı, sipariş listeleri uzadı. Nihayetinde üretim bandından çıkan ürünler de yüksek marjlarla satıldı. Otomobil sektöründeki alışılagelmiş indirimler ise bir anda geçmişte kaldı.Dudenhöffer'e göre bu durum 2023'ten itibaren sona erecek. Sipariş listelerinin boşalacağını söyleyen Dudenhöffer, yeni araç satın almak müşterilerin azalacağına, hatta nadir hale geleceğine işaret ediyor. Otomotiv uzmanı, bunun nedenini enflasyona, yüksek enerji fiyatlarına ve resesyonun yeni araç alımlarını engellemesine bağlıyor.Buna karşılık uzmana göre yeni yılda Asya ve Kuzey Amerika'da otomobil satışları artacak.Gerekçesi ise Çin ve ABD'nin otomotiv endüstrisine de fayda sağlayacak ekonomik teşvik programlarını devreye sokmaları.ABD'de Biden'ın enflasyonu düşürmeye ve ülkeyi daha yeşil bir geleceğe taşımaya yönelik politikaları bağlamında gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 430 milyar dolar harcama yapılması öngörülüyor.Ayrıca hükümet, araçların ABD'de monte edilmiş olması koşuluyla her elektrikli otomobil alıcısına 7 bin 500 dolar vergi kolaylığı vadediyor.Ancak bu düzenlemenin, ABD'de giderek daha fazla üretim tesisi kurmak zorunda kalacak olan Alman otomobil üreticileri ve diğer ülkelerin şirketlerini kapsayıp kapsamayacağı ise muğlak.Elektrikli otomobillere olan ilginin artması bekleniyorFotoğraf: Dylan Stewart/Image of Sport/Newscom/picture allianceCAR Enstitüsü'nün tahminlerine göre, elektrikli otomobiller 2022 yılı sonuna kadar Alman binek otomobil pazarının neredeyse yüzde 28'ini oluşturacak. Bu da 326 bini plug-in hibrit ve 394 bini tamamen elektrikli olmak üzere yaklaşık 720 bin elektrikli otomobil anlamına geliyor.