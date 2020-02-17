Samanyolu Haber /Gündem / Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim /17 Şubat 2020 11:11

Beraat eden Aslı Erdoğan: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Özgür Gündem davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan Türkiye’ye dönmeyeceğini, başka bir tutuklamanın kendisi için ölüm anlamına geleceğini söyledi.

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Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında yargılanan ve 4 buçuk ay tutuklu kalan Aslı Erdoğan'ın, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işlemediği gerekçesiyle geçen cuma günü beraatine karar verildi.

Beraat kararı sonrası Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Erdoğan, "Mevcut koşullar altında hapis cezası nedeniyle geri dönemem. Başka bir tutuklama benim için ölüm anlamına gelir" dedi.

"Çok şaşırdım"
Euronews'te Seda Karatabanoğlu imzasıyla yer alan habere göre Almanya'da yaşamını sürdüren Erdoğan, "Dürüst olmak gerekirse, çok şaşırdım. Hemen hemen herkes cezalandırılacağımı varsaydı" dedi.

Türkiye'deki mevcut siyasi sistemi 'faşizm' ve 'neo-faşizm' olarak nitelendiren Erdoğan, tutuklu yazar Ahmet Altan ve tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın durumu hakkında "Diktatörlüğün çok ötesinde. Kapalı kapılar ardında neler olup bittiğini gerçekten bilmiyorum ama bu mantıksız vakaların başka bir açıklaması yok. Onları bir stratejinin parçası olarak görüyorum" dedi.

Kitapları pek çok dile çevrilen Erdoğan, 2018 yılında Fransız filozof, feminist ve yazar Simone de Beauvoir adına verilen Simone de Beauvoir Kadın Hakları Ödülü’ne layık görülmüştü.

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