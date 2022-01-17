Samanyolu Haber /Gündem / Beraat eden hakime, HSK üyesinden skandal sözler: Bu yafta ile yaşamaya alışmalısın /17 Ocak 2022 15:43

Beraat eden hakime, HSK üyesinden skandal sözler: Bu yafta ile yaşamaya alışmalısın

İhraç hakim Hasan Bahadır Büyükavcı, 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın intiharı sonrası HSK üyesinin hukuku yok sayan sözlerini paylaştı. Büyükavcı'nın verdiği bilgiye göre, görüştüğü bir HSK üyesi "Beraat etmiş olabilirsin ancak bu yafta ile yaşamaya alışmalısın" dedi.

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15 Temmuz sonrası oluşturulan KHK rejiminin hukuksuzluğu Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesinin sözleriyle bir kez daha gündeme geldi.

KHK ile hakimlikten atılan ve şu an avukatlık yapan Hasan Bahadır Büyükavcı, KHK’lı babası 4 yıldır tutuklu olan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın intiharını kendi yaşadığı olayı paylaşarak değerlendirdi. Eski hakim Büyükavcı, kişinin suçsuzluğu ispatlansa bile KHK’lı olmanın bir ‘yafta’ gibi insanlara yapıştırılmak istendiğini belirtti.

ALIŞMAYACAĞIZ HUKUK GERİ GELECEK

Büyükavcı, paylaşımında “Tahliye olduktan sonra ihracımın altında imzası olan ve sonradan Yargıtay üyesi yapılan bir HSK üyesinin yanına gitmiştim. Bana aynen “takipsizlik almış veya beraat etmiş olabilirsin ancak bu yafta ile yaşamaya alışman lazım” demişti. Vallahi alışmayacağız hukuk geri gelecek!” ifadelerini kullandı.


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