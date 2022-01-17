Beraat eden hakime, HSK üyesinden skandal sözler: Bu yafta ile yaşamaya alışmalısın

15 Temmuz sonrası oluşturulan KHK rejiminin hukuksuzluğu Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesinin sözleriyle bir kez daha gündeme geldi.







KHK ile hakimlikten atılan ve şu an avukatlık yapan Hasan Bahadır Büyükavcı, KHK’lı babası 4 yıldır tutuklu olan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın intiharını kendi yaşadığı olayı paylaşarak değerlendirdi. Eski hakim Büyükavcı, kişinin suçsuzluğu ispatlansa bile KHK’lı olmanın bir ‘yafta’ gibi insanlara yapıştırılmak istendiğini belirtti.







ALIŞMAYACAĞIZ HUKUK GERİ GELECEK





Büyükavcı, paylaşımında “Tahliye olduktan sonra ihracımın altında imzası olan ve sonradan Yargıtay üyesi yapılan bir HSK üyesinin yanına gitmiştim. Bana aynen “takipsizlik almış veya beraat etmiş olabilirsin ancak bu yafta ile yaşamaya alışman lazım” demişti. Vallahi alışmayacağız hukuk geri gelecek!” ifadelerini kullandı.







