Beraat eden KHK’lı öğretmene Şırnak Valiliği özel okullarda çalışma izni vermedi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir okulda öğretmenlik yapan S.R. hakkında 2017 yılında bir akrabasının iftirası üzerine soruşturma başlatıldı. Cemaat soruşturmasının ardından kaymakamlık tarafından açığa alınan S.R., tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 ay sonra ise tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra işe iadesi için açtığı ve 29 ay süren dava 2021’de karara bağlandı ve S.R.’nin haklı olduğu, cemaatle bir bağlantısı olmadığı ortaya çıktı. S.R. göreve iade edildi ancak beraat aldığı davaya rağmen atılan iftiralar peşini bırakmadı ve iş bulmak için başvurduğu tüm kapılar yüzüne kapandı.







İKİNCİ KEZ İHRAÇ





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, S.R. söz konusu açılan davada beraat kararı aldıktan sonra 2020’de yeniden öğretmenlik görevine iade edildi. Geçtiğimiz şubat ayında da Bank Asya hesabı olduğu gerekçesiyle yeniden ihraç edildi. Ancak S.R.’nin ikinci kez ihracına neden olan iddialar mahkeme tarafından ‘rutin işlem’ olarak değerlendirilmişti. S.R. bu kez de İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvuruda bulundu. S.R., “Mağduriyet içinde mağduriyet yaşıyorum” diyerek ikinci kez ihraç edilmesine tepki gösterdi.





VALİLİĞE TAKILAN ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ





S.R. ikinci itirazdan sonuç alana kadar çocuğunun eğitim masrafı ve evinin giderlerini karşılamak için özel eğitim kurumlarına başvurmaya hazırlandı. Çalışma izni belgesi almak için ilk önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü S.R.’nin çalışma izni belgesi alıp alamayacağını Silopi Kaymakamlığı’na sordu. Kaymakamlık ise, “Tereddüte düşüldü” diyerek S.R.’nin çalışma izni belgesi alıp alamayacağını Şırnak Valiliği’ne şu şekilde sordu: “Söz konusu kişinin adli yönden beraat etmesi ancak idari yönden kamu görevinden çıkarılma cezası almasının Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun 4’ncü maddesinde belirtilen hususlara aykırı olup olmadığıyla ilgili tereddüte düşülmüş olup kişinin özel okullarda görev alıp alamayacağıyla ilgili bilgi istiyoruz.”





Şırnak Valiliği ise ‘üyelik, iltisak’ diyerek S.R. için, “Özel eğitim kurumlarında görevlendirilmesi valiliğimizce uygun görülmemiştir” dedi.





KONU MECLİS GÜNDEMİNDE: ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLEN ÖĞRETMEN SAYISI KAÇ?





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, S.R.’nin yaşadıklarını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soru önergesi veren Gergerlioğlu, “Hakkında beraat kararı olan ve Bakanlığınızdan ihraç edilen öğretmenlerin özel sektörde çalışma durumu nedir? Özel sektörde çalışabilmekteler midir?” diye sordu.





Gergerlioğlu, Özer’e şu soruları sordu:





* Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturması, kovuşturması olmayan, beraat kararı olan Bakanlığınızın ihraç ettiği öğretmenler ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Bu öğretmenler hakkında ne gibi kararlar verilmektedir?





* S.R. isimli yurttaşın çalışma izninin geri verilmesi için Bakanlığınıza başvurduğu iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa dilekçenin akıbeti ne durumdadır?





* Son 4 yılda çalışma izni iptal edilen öğretmen sayısı kaçtır?





* Son 4 yılda çalışma izni verilen öğretmen sayısı kaçtır?





* Son 4 yılda çalışma izni verilmeyen öğretmen sayısı kaçtır?