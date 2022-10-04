Beraat etti, görevine iade edilmeyi beklerken iş kazasında öldü!..

200 bine yakın ihraç

Anayasa ve kanunlar 'derhal' diyor

Soylu'nun imzasıyla ihraç edildi, mahkeme iade etti

Göreve başlamayı beklerken iş kazasında öldü

Avukat Tarım: Devletimiz, iadede gösterdiği keyfiliği hakkını vermekte göstermesin

Enön tek değil

En az 6 ay bekliyorlar

DW'ningöre, Anayasa ve kanunlar, yargı kararlarının derhal uygulanması gerektiğini belirtiyor. Ancak İçişleri Bakanlığı, OHAL Komisyonu'ndan kabul kararı alan ya da mahkeme kararıyla göreve iade edilen polisleri aylarca bekletiyor. Kabul kararı aldıktan sonra göreve dönmeyi bekleyen polis memuru Kani Enön, geçimini sağlamak için çalıştığı şantiyede yaşanan iş kazasında hayatını kaybetti. Enön, yaklaşık 4 aydır göreve başlatılmayı bekliyordu.15 Temmuz'dan sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 127 bin 130 devlet memuru, kamu görevinden ihraç edildi. Darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen OHAL, 17 Temmuz 2018'de kaldırıldı ancak o tarihten 31 Temmuz 2022'ye kadar bazı maddeleri yürürlükteydi.Yürürlükte olan maddelerinden birisi de Milli Savunma, İçişleri, Dışışleri gibi bakanlıklarda, bakanlara verilen ihraç yetkisiydi. OHAL dönemindeki 127 bin ihracın yanı sıra, OHAL sonrasındaki 4 yıllık dönemde bakanların yetki kullanarak verdikleri ihraçlarla birlikte, kamu görevinden çıkarılanların sayısı 200 bine yaklaştı.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138'inci maddesine göre, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorunda. Ayrıca yine anayasanın aynı maddesinde mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceği belirtiliyor.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci maddesinde ise, mahkeme kararının tebliğinden sonra 30 gün içinde idare tarafından uygulanması gerektiği belirtiliyor.Bakan yetkisiyle ihraç edilenlerden birisi de, Giresun'da polis olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan Kani Enön oldu. 10 Kasım 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla kamu görevinden çıkarılan Enön, yargıya başvurdu. Enön'ün İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı dava sonucunda, Ordu 2. İdare Mahkemesi 9 Haziran'da Enön'ün ihraç edilmesine yönelik kararı iptal etti.Ancak, Enön'ün ihracının iptali yönündeki karar, 102 gün geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmadı. Enön bu sırada, geçimini sağlamak için bir şantiyede işçi olarak çalışıyordu. 20 Eylül günü arızalanan iş makinesini tamir etmeye çalışan Enön, üzerine kepçe düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Oysa Enön'ün hayatını kaybettiği 20 Eylül'e kadar ihraç edildiği görevine geri dönmesi gerekiyordu.Mahkeme kararının uygulanmasını beklerken trajik bir kazada hayatını kaybeden Enön'ün avukatı Mesut Can Tarım, Enön'ün terör örgütü üyeliği suçlamasından aklandığını, idari yargı tarafından da mesleğine iade edilmesine rağmen, üniformasını tekrar giyemeden hayata veda ettiğini belirtti."Hakkı olan üniformasını bir kez daha giymenin, çevresine karşı 'vatan haini olmadığını' gösterebilmenin hayalini kurmakta iken devlet erkanının idari yargı kararını uygulamak noktasındaki keyfiliğinden ötürü bu hayalini gerçekleştiremeden hayata veda etmiştir" diyen Tarım, "Umalım ki devletimiz Enön'e itibarını iade etmekte gösterdiği keyifliği, Enön'ün hakkını geride bıraktığı eşine ve çocuğuna vermekte göstermesin" ifadelerini de kullandı.Göreve başlamak için beklerken çalıştığı şantiyede hayatını kaybeden Enön'ün iade kararı, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamasını geciktirdiği ilk karar değil. 2 yıllık OHAL dönemi ve sonrasındaki 4 yıllık süreçte, İçişleri Bakanlığı'ndan. 49 bin 13 kişinin içinde büyük çoğunluğu polis memurları oluşturuyor., kamu görevinden çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın verdiği rakamlara göre,edildi.İçişleri Bakanlığı'nın Ekim 2021 verilerine göre ise, ihraç edilen 35 bin 112 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından 2 bin 1'inin, OHAL Komisyonu'na yaptığı başvuru kabul edildi. Ayrıca, idare mahkemesi yoluyla mesleğine iade edilen onlarca polis memuru var. Ancak, göreve iade edilen bu polis memurları, işbaşı yapabilmek için ortalama en az 6 ay bekliyor.