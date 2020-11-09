Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın? /09 Kasım 2020 14:20

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifa etme biçimiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Özdemir, Albayrak'a "Sen Şeyma Subaşı mısın" dedi.

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Dün akşam saatlerinde İnstagram hesabından istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Berat Albayrak biranda ülkenin gündemine oturdu. Haberin duyulmasından sonra Youtube üzerinden yayın başlatan gazeteci Cüneyt Özdemir Albayrak’ın istifa edilme biçimiyle ilgili dikkat çekici ifadelerde bulundu.

"SEN ŞEYMA SUBAŞI MISIN"
Youtube yayınında Rasim Ozan Kütahyalı, Candaş Tolga Işık’ı konuk alan Cüneyt Özdemir, Berat Albayrak’ın istifa haberini yorumladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifa etme biçimiyle ilgili yabancı basında dalga konusu olduğumuzu belirtirken Berat Albayrak'a “Sen Şeyma Subaşı mısın? İnstagram’dan istifa ediyorsun” diyerek yüklendi. 

Özdemir’in bu sözlerine Rasim Ozan Kütahyalı’dan tepki geldi.
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