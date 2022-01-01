Samanyolu Haber /Gündem / Berat Albayrak dev operasyon hazırlığında! Erdoğan ters köşe yapacak /01 Ocak 2022 22:37

Berat Albayrak dev operasyon hazırlığında! Erdoğan ters köşe yapacak

Gazetezi Orhan Uğuroğlu, AKP içerisinde yaşanan güç mücadelesine değindi. AKP'deki iç gelişmelerle ilgili yazı kaleme alan Uğurluoğlu Berat Albayrak'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Orhan Uğuroğlu, AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası iktidar mücadelesine dair dikkat çeken iddialar öne sürdü.

AKP İÇİNDEKİ GÜÇ MÜCADELESİ
"Soylu, Erdoğan'ın başarısını kıskandı" başlıklı bir yazı kaleme alan Uğuroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın zamanında yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gören dört isim olduğunu belirtti.

Yeniçağ'daki yazısında söz konusu dört ismin Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu olduğunu söyleyen Uğuroğlu, güç mücadelesinin başladığını ifade etti.

Uğurluoğlu'nun Berat Albayrak'la ilgili iddiası ise özellikle dikkat çekti. İşte o yazının Berat Albayrak'la ilgili olan kısmı: 

''Şimdi gelelim, Berat Albayrak kanadına.

Kaçak damat Berat yeniden ekonomi yönetimini eline geçirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası başkanı kontrolü altındadır.

Peşin peşin söyleyeyim:

- Damat Berat'ın hedefi Erdoğan'ın varisi olmaktır.

Zamanında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde YSK Erdoğan'ın adaylığını reddedince AKP'nin olası adayıdır Damat Berat Bey.''

ERDOĞAN'DAN ''BİNALİ YILDIRIM'' HAMLESİ
Uğurluoğlu ayrıca Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'unda AKP liderliğinde göz olduğunu ifade etti. Ancak Erdoğan'ın karşı hamle yaparak eski arkadaşı ve güvendiği isim olan Binali Yıldırım'ı AKP Genel Başkan Vekillği'ne getirdiğini ifade etti.

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