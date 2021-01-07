Berat Albayrak'ın izleri siliniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 2020 yılı mayıs ayında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde hayata geçirilen piyasa manipülasyonu yönetmeliğinde değişikliğe gideceği belirtildi.





BDDK, yönetmeliğe karşı "muğlak" ve "ucu açık" olduğu gerekçesiyle bankacılık sektöründen gelen eleştiriler sonrası değişiklik yapma kararı aldı.





Albayrak'ın 8 Kasım 2020'de istifa etmesinin akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Lütfi Elvan geçmişti.





Geçen yıl mayıs ayında değiştirilen yönetmelikle piyasalarda yanlış ve yanıltıcı bilgi yayan kurumların cezalandırılması öngörülüyordu. Ancak neyin suç unsuru oluşturduğunun belirsiz olması sebebiyle yönetmelik eleştiriliyordu.





BANKALAR VE DİĞER KURUMLARLA BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR





Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan ekonomi yönetiminden bir yetkili, "Finansal piyasalardaki manipülasyon, yanıltıcı işlemler ve uygulamaları belirleyen geçen yılki BDDK düzenlemeleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor." dedi.







"Gündemde olan konu, uygulamada tedirginliğe yol açan kuralları değiştirmek." diyen yetkili, çalışmanın bankalar ve diğer kurumlarla işbirliği içinde yapıldığını aktardı. Diğer yandan BDDK resmi olarak konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.





Kaynakların verdiği bilgiye göre belirsizliklerin giderilmesinin hedeflendiği yönetmelikte değişiklik yapılması için kanun değişikliğine gerek olmayacak. Üst düzey bir banka yetkilisi, düzenlemenin AB şartlarından uzak ve yoruma açık bir çok unsur içerdiğini vurguladı.





Yetkili, "Ucu açık kısımları daha somut hale getirmek için bir düzenleme hazırlanıyor." dedi.





YÖNETMELİĞE KARŞI ELEŞTİRİLER





11 maddelik mevcut yönetmelik, neyin manipülasyon ve piyasa spekülasyonu sayılacağına dair fazla genel tanımlamalar içerdiği, piyasadaki standart döviz işlemlerini bile olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle endişeye yol açıyordu.





BDDK'nın hazırladığı Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkındaki Yönetmelik, 7 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.





Yönetmelikte ucu açık olarak tanımlanan maddelerden biri şu şekilde: "Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak."





ALBAYRAK VE UYSAL GİTTİ, ELVAN VE AĞBAL GELDİ





Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değiştirilmesinin akabinde istifa etmişti.





Uysal'ın yerine TCMB Başkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirilmişti.