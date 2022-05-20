Samanyolu Haber /Politika / Berat Albayrak dönüş için kolları sıvadı /20 Mayıs 2022 09:56

Berat Albayrak dönüş için kolları sıvadı

Hazine ve Maliye Bakanlığından sosyal medya üzerinden istifa eden ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem basan Berat Albayrak'ın, Trabzon'dan siyasete döneceği öne sürüldü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifası sonrası sırra kadem basmıştı. 61saat.com'da yer alan kulis haberine göre, Berat Albayrak'ın Trabzon'dan siyasete döneceği iddia edildi.

"TRABZON'DAN ADAY OLACAK"

AKP'li isimler eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan milletvekili olmak için çalışmalara başladığını söyledi. Öte yandan haberde, "Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak’ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var." ifadeleri kullanıldı.

İşte, dikkat çeken haberde yer alan o ifadeler:

"Şu sıralar Trabzon siyasi kulislerinde sıkça şu konuşuluyor…

Berat Albayrak yeniden siyasete dönecek. Hatta, Trabzon’dan aday olacak.

AKP'li dostların, eski siyasetçilerin ve gazetecilerin olduğu her ortamda bu konuşuluyor.

Albayrak’ın siyasete dönmesi hemen hemen kesin deniyor.

Ancak, mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilliğinin öyle pek de güçlü bir konumu olmadığından hareketle Berat Albayrak’ın milletvekili olarak siyasete dönmeyeceğini tahmin edenler de var.

Yani, kısaca şehir şu sıralar Berat Albayrak’ın ‘Trabzon’dan milletvekili adayı olur mu olmaz mı?’ bunu yoğunluklu bir şekilde tartışıyor. Çeşitli alternatifli gerekçelerle bu tartışma şehrin gündemine oturmuş durumda."
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